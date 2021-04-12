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Maraşlı 13. bölüm 3. fragmanı: "Sana zarar verdiler, benim canımı yaktırlar! Ne yapsaydım..."

Maraşlı 13. bölüm 3. fragmanı:
12.04.2021 10:23
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Maraşlı 13 bölüm 3. fragmanı
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Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz’in yer aldığı Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’nın 13. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Maraşlı’nın "Sana zarar verdiler, benim canımı yaktırlar! Ne yapsaydım..." sözleri fragmana damga vurdu. İşte Maraşlı 13. bölüm 3. Fragmanı…


Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

Maraşlı Videoları