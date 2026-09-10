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Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası: O anlar kamerada

Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası: O anlar kamerada

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Ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan hakkında Şişli’deki bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karacan’ın bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görülürken, Karacan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir etkinlik sırasında masada bulunan dizüstü bilgisayarın alındığı iddiası üzerine Okan Karacan hakkında işlem başlatıldı. Bilgisayarın sahibi olduğunu belirten E.Ş.A., 2 Mart'ta polise başvurarak şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde Karacan'ın telefonla konuştuğu, masadaki bilgisayarı incelediği ve ardından cihazı koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları haberimizdeki videoda.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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