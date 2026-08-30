Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden gerçekleştirilen 40 dakikalık başarılı bir balon ve stent operasyonuyla tedavi edildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle 112 ekipleri tarafından acil olarak nakledilen Yılmaz'ın bilincinin açık ve genel durumunun stabil olduğu bildirilirken, tedavisinin 2 gün boyunca koroner yoğun bakım ünitesinde devam edeceği ve ardından taburcu edilmesinin planlandığı açıklandı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin