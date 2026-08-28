Bergüzar Korel 44'üncü yaşını kutladı

Manifest grubunda gelir paylaşımı ve mobbing suçlamaları: Menajer Tolga Akış emniyete götürüldü

Selena'nın Nazlı'sı büyüdü gelin oldu! Yıllar sonra nostalji rüzgarı estiren kına gecesi

Selena'nın Nazlı'sı büyüdü gelin oldu! Yıllar sonra nostalji rüzgarı estiren kına gecesi