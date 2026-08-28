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Bergüzar Korel 44'üncü yaşını kutladı
Bergüzar Korel 44'üncü yaşını kutladı
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 16:30
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Yeni projesi "A.B.İ." ile ekranlara dönmeye gün sayan Bergüzar Korel, yeni yaşını eşi Halit Ergenç ve dostlarıyla kutladı.
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