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Bergüzar Korel 44'üncü yaşını kutladı

Bergüzar Korel 44'üncü yaşını kutladı

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Yeni projesi "A.B.İ." ile ekranlara dönmeye gün sayan Bergüzar Korel, yeni yaşını eşi Halit Ergenç ve dostlarıyla kutladı.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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