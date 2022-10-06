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Zeynep Bastık'tan iddialı paylaşım! 'Hazır gibiyim' deyip sabahlığıyla...

Zeynep Bastık'tan iddialı paylaşım! 'Hazır gibiyim' deyip sabahlığıyla...
06.10.2022 19:15 - Son Güncelleme: 06.10.2022 19:16

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Zeynep Bastık'tan iddialı paylaşım! Tolga Akış ile 11 aylık evliliğini sonlandıran Zeynep Bastık'ın adı geçen günlerde Seren Dal ile aşk iddialarına karışmıştı. İlişkisini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söylenen Bastık, aşk haberleriyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sütyenin üzerine giydiği sabahlığıyla objektif karşısına geçen Bastık, makyaj yaptırdığı anları "Hazır gibiyim" notuyla yayınladı. O paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Bastık'ın çok konuşulan paylaşımı...

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