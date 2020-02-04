Zerrin Özer Photoshop'u abartınca... İşte sosyal medyanın diline düşen Zerrin Özer'in paylaşımı |Video 04.02.2020 11:12

Zerrin Özer sosyal medyada yaptığı paylaşım ile eleştiri yağmuruna tutuldu. Güçlü sesi ve yorumu ile 7'den 70'e herkesin dinlediği sanatçı, Zerrin Özer kendine has tarzı ile de yıllardır adından söz ettiriyor. Son dönemde başından geçen talihsiz evlilikle gündeme gelen 62 yaşındaki Zerrin Özer, Murat Akıncı ile 36 saat süren evliliğini tek celsede sonlandırdı. Bu evlilikle epey bir süre magazin gündeminde kalan Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Özer, filtre uyguladığı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuş ancak bu kareye çok sayıda eleştiri gelmişti. Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için bambaşka birine dönüştüğü yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. İşte Zerrin Özer'in o paylaşımı...

Murat Akıncı ile 36 saat süren evliliğini geçtiğimiz Cuma günü tek celsede sonlandıran 62 yaşındaki Zerrin Özer, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayınca sosyal medyada alay konusu oldu! Türk müziğinin ünlü ismi Zerrin Özer sosyal medyada yaptığı paylaşım ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Müziğinin dışında son olarak 36 saat süren evliliği ile magazin gündemine konu olan Zerrin Özer şimdi de filtre kurbanı oldu. Zerrin Özer kişisel hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın adeta diline düştü. Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan, sadece gideceği konserleri duyuran sanatçı, üzerinde filtre uyguladığı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu ancak çok sayıda eleştiri aldı.

Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için bambaşka birine dönüştüğü yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. İşte Zerrin Özer yeni bir paylaşım yaparak

"Dikkat, dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız... Yani benim canlarım şaşırmış, nefret etmişsiniz. Ben de anlamadım, bu nasıl bir resim? 'Zerrin nerede?' dedim. Öleyim size, haklısınız tabi. Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan? Bana kızmışsınız.

O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum." notunu düştü.