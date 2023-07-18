Yüce Honos'un son hali üzdü! İşte Selena dizisinin yıldızı Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali

İlk filmini 1966 yılında çeviren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı. Keloğlan, Malkoçoğlu, Eşkıya gibi filmlerin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena gibi dizilerde de oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 90 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Yıldızoğlu'nun "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu ortaya çıkan son görüntüsü...