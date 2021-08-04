'Yok böyle değişim' Çılgın Bediş'in Banu’su Sonay Aydın’ı görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damgasını vuran Çılgın Bediş dizisi, tiplemeleri ve jeneriği ile hafızalara kazındı. Başrolünde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Rıza Sönmez gibi oyuncuların yer aldığı dizide Banu karakterini canlandıran Sonay Aydın'ın son hali ise gündem oldu. Çılgın Bediş'in Banu’su Sonay Aydın’ı görenler tanıyamıyor! Ünlü oyuncunun yıllar içindeki inanılmaz değişimi hayranlarını şoke ederken Sonay Aydın için 'Tanıyamadım!', 'Yok böyle değişim', 'Banu olduğuna emin miyiz?' yorumları yapıldı. İşte Çılgın Bediş ile adını geniş kitlelere duyuran Sonay Aydın'ın son hali...