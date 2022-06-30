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Yeşilçam’ın Tecavüzcü Coşkun’u son haliyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı

Yeşilçam’ın Tecavüzcü Coşkun’u son haliyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı
30.06.2022 00:31 - Son Güncelleme: 30.06.2022 00:36

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Yeşilçam'ın en kötü karakterinden Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren ve bu rolüyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi Gerzek Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun son halini merak edip araştırmaya başladı. Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği Gerzek Şaban filminde 'Kiralık Katil' rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Yeşilçam yıldızı Coşkun Göğen'in son hali...

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