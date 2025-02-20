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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!
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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 11:48

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeller güzeli yıldızı Türkan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Uzun süredir paylaşımda bulunmayan Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı. Son haliyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak Şoray'a olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kar keyfi...

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