Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İzmir'de özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Neşe Aksoy, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, sevenleri ve sinema dünyasında derin üzüntü yarattı.

İzmir'de hüzünlü veda

Aksoy için Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, dostları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hem mühendis hem sanatçıydı

1966 yılında İstanbul'da doğan Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. "Kızlar Sınıfı Yarışıyor", "Lodos Zühtü" ve Tarık Akan'la birlikte rol aldığı "Arkadaşım" filmiyle tanındı. Oyunculuğun yanı sıra İngiltere'de aldığı resim eğitimiyle birçok sergiye imza attı.