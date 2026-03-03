CANLI YAYIN
Rabia Soytürk eleştirilere noktayı koydu

Rabia Soytürk eleştirilere noktayı koydu

İbrahim Yıldız'ın vefatı sonrası paylaşımlarıyla gündem olan Rabia Soytürk, sosyal medyadaki tepki dalgasına karşı ilk kez konuştu.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu
Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu
Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü
Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü
A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor
A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle