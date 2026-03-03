Rabia Soytürk eleştirilere noktayı koydu

Burcu Kara'nın şöhret yolculuğu: Bir gecede hayatı değişti!

Volkan Konak’ın doğum gününde eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: "Kalbin bana emanet"

Güzide Duran ve Adnan Aksoy’un boşanma davasında Fikret Orman tanıklık yaptı