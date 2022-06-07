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Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Tarık Akan'ın efsane partnerinin son haline bakın yine hayran bıraktı

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Tarık Akan'ın efsane partnerinin son haline bakın yine hayran bıraktı
07.06.2022 11:33

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Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen Bubikoğlu, etkinliğin rakipsiz favorisi oldu. Yarışmayla birlikte şöhret kapılarını aralayan oyuncu, Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına 'merhaba' dedi. Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev ve Yaz Bekarı gibi yapımlarda rol alan Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile çektiği filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de çok konuşulan Bubikoğlu, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncu kırmızılar içinde verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı ve yine kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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