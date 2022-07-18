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Yeşilçam efsanesi Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la olan set anılarını anlattı

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la olan set anılarını anlattı
18.07.2022 19:19

OTOMATİK OYNAT

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Dünyayı Kurtaran Adam, Kara Murat, Battal Gazi, Malkoçoğlu ve daha birçok karakterle kamera karşısına geçen ve milyonların gönüllerini fetheden Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'dan 28 Haziran sabahı acı haber geldi. Kariyerinin yanı sıra duruşuyla da büyük beğeni toplayan oyuncu, 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğan Arkın'ın ardından birçok Yeşilçam yıldızı, oyuncuyla anılarını anlatarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Aylar sonra bir açıklama da Yeşilçam'ın 'kötü adamı' olarak hafızalara kazınan Nuri Alço'dan geldi. Arkın ile birçok yapımda rol alan Alço, ünlü oyuncuyla yaşadığı bir olayı yıllar sonra anlattı.

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