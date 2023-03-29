RAMAZAN İMSAKİYE
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Yavuz Bingöl Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi! “El birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız”

Yavuz Bingöl Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi! “El birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız”
29.03.2023 21:08

OTOMATİK OYNAT

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimlerde taşın altına elini koydu. Kimisi yardım TIR’ı gönderdi kimisi bölgeye koştu. Deprem bölgesine giderek depremzedelerle bir araya gelen isimlerden biri ise Yavuz Bingöl oldu. Yavuz Bingöl, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalarla afetzede aileler ile çocuklara moral verdi İşte detaylar...

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