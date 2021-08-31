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Yasmin Erbil'den derin göğüs dekolteli paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı…

Yasmin Erbil'den derin göğüs dekolteli paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı…
31.08.2021 18:07 - Son Güncelleme: 31.08.2021 18:22
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla anne-babasını gölgede bıraktı. Anne ve babasından daha çok gündem olan Yasmin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin, bu kez siyah mini elbisesi ile boy gösterdi. Süper minisinin ardından bir paylaşımda daha bulunan Yasmin Erbil, derin göğüs dekoltesi ile çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in her iki paylaşımı da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımları....


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