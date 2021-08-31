Müge Anlı'ya kızından duygulandıran not! Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın stüdyosu çiçek bahçesine döndü

Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. 30 Ağustos 2021 tarihinde 14. sezona giriş yapan Müge Anlı'nın stüdyosu adeta çiçek bahçesine döndü.47 yaşındaki Müge Anlı, kızından gelen mektubu canlı yayında okudu, o anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte annesine, 'meleğim' diyen Müge Anlı'nın kızından gelen not...

MÜGE ANLI'YA KIZINDAN DUYGULANDIRAN NOT!

Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın stüdyosu çiçek bahçesine döndü. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, canlı yayında kendisine gelen çiçekleri ve notları okudu. Notlar arasında en dikkat çeken ise kızının yazdığı oldu. Anlı ise canlı yayında herkese teker teker teşekkürlerini iletti.