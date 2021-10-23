Yasmin Erbil coşageldi! Dekolteli elbisesiyle öyle bir paylaşım yaptı ki...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil dur durak bilmiyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını fena terletti. Dekolteli elbisesiyle öyle bir paylaşım yaptı ki...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil dur durak bilmiyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını fena terletti. Dekolteli elbisesiyle öyle bir paylaşım yaptı ki...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımadı! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bir dönem babasının dekoltesine uyguladığı sansürle gündeme gelen Yasmin Erbil, yine birbirinden iddialı pozlar vererek paylaşımda bulundu. Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetiyle poz veren Erbil, sosyal medyaya damga vurdu.