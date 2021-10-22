Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sınır tanımadı! Baba sözü dinlemedi hem göğüs hem bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımına sansür uygulayarak uzun bir süre gündem olmuştu. İddialı paylaşımlarda bulunan Yasmin Erbil'in babasının bu hamlesinden sonra daha dikkatli olacağı düşünülmüştü. Ancak Yasmin Erbil, düşünülenin aksine dekolteli paylaşımlarına devam etti.