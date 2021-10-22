Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sınır tanımadı! Baba sözü dinlemedi hem göğüs hem bacak dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımadı! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bir dönem babasının dekoltesine uyguladığı sansürle gündeme gelen Yasmin Erbil, yine birbirinden iddialı pozlar vererek paylaşımda bulundu. Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetiyle poz veren Erbil, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
22.10.2021 20:52
- Son Güncelleme: 22.10.2021 20:52
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımına sansür uygulayarak uzun bir süre gündem olmuştu. İddialı paylaşımlarda bulunan Yasmin Erbil'in babasının bu hamlesinden sonra daha dikkatli olacağı düşünülmüştü. Ancak Yasmin Erbil, düşünülenin aksine dekolteli paylaşımlarına devam etti.
Yasmin Erbil, Instagram'ın hikaye kısmında dekolteli süper mini siyah elbisesi ile verdiği bir pozu yayınladı.