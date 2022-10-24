Yasemin Özilhan’ın yardım için yıpranmış kıyafetler bağışlaması tepki çekti! Burcu Esmersoy ise etiketli yepyeni eşyalarla yardım eli uzattı

Son dönemde ünlü isimlerin dolaplarındaki kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları yardım için bağışlamaları gelenek haline geldi. Magazin ve sosyete dünyasından birçok ünlü isim, satışa sundukları ürünlerden elde edilen gelirleri ise farklı yardım kuruluşlarına bağışlayarak takdir kazandı. Bu isimlerden ikisi de Yasemin Özilhan ile Burcu Esmersoy'du. Aynı internet sitesi üzerinden kıyafet ile ayakkabılarını satışa sunan iki güzel arasındaki fark ise büyüktü!







Burcu Esmersoy, henüz üzerinde etiketi olan birçok ürünü Türkiye Down Sendromu Derneği yararına satışa sundu.







ÇÖPE ATACAKKEN BAĞIŞLAMIŞ!

Güzel sunucunun yüzde 80'e varan indirimlerle satılan dünyaca ünlü markalara ait yepyeni eşyalarıyla şimdiden birçok otizmli miniğe yardım eli uzatıldı.







Serveti dillere destan olan Yasemin Özilhan ise Türk Eğitim Vakfı yararına bağışladığı kıyafetleriyle şaşkınlık yarattı.







Sosyetik güzelin satışa sunduğu ayakkabıların yıpranmış, eskimiş ve modası geçmiş görüntüsü "Çöpe atmak yerine bağışlamış" eleştirisi yaptırdı.