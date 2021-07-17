Yasemin Özilhan’dan aşk dolu paylaşımlar! '10. Yılımız kutlu olsun... Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye'

Yasemin Özilhan aşka geldi! Doktorlar dizisinde can verdiği Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan'la evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile verdiği romantik pozları art arda takipçilerinin beğenisine sunan Özilhan, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı...