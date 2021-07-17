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Şevval Şahin eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la barıştı

Şevval Şahin eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la barıştı
17.07.2021 01:49 - Son Güncelleme: 17.07.2021 01:51
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Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Eski sevgilisini Kerem Kamışlı ile görmeye dayanamayan Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kamışlı'yı denize atmıştı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral çifti tekrar bir araya geldi. İlişkilerine ikinci bir şans daha vererek hayranlarını şaşkına çeviren ünlü çiftten Yiğit Marcus Aral, barışma sonrası ilk paylaşımını yaptı. Aral'ın paylaşımını görenler "Bu hikayede yanan Kerem Kamışlı oldu" yorumunda bulundu. İşte çok konuşulan o paylaşım...


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