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Yasemin Özilhan Bebek’te turlarken kameralara yakalandı! Özilhan, setlere geri mi dönüyor?

Yasemin Özilhan Bebek’te turlarken kameralara yakalandı! Özilhan, setlere geri mi dönüyor?

20.02.2020 19:17

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.


Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.
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