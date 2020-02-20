Yasemin Özilhan Bebek’te turlarken kameralara yakalandı! Özilhan, setlere geri mi dönüyor?

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.
Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlendikten sonra ara verdiği ekrana konuk oyuncu olarak dönen Özilhan, yeni projelere sıcak baktığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.