Yasak Elma'dan ayrıldı test köşe yaptı! Üç Kuruş dizisinde Hazal Subaşı çarkı! Başrolü Nesrin Cavadzade kaptı

Yasak Elma'dan sonra test köşe yaptı! Show TV'de yayınlanacak Üç Kuruşu dizisinin kadrosu belli oluyor. Geçen Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sonunda kararını verdi. Bilindiği üzere Üç Kuruş başrolü için Hazal Subaşı düşünülüyordu. Ancak Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha sona erdirdi.