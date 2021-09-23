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Yasak Elma'dan ayrıldı test köşe yaptı! Üç Kuruş dizisinde Hazal Subaşı çarkı! Başrolü Nesrin Cavadzade kaptı

Yasak Elma'dan ayrıldı test köşe yaptı! Üç Kuruş dizisinde Hazal Subaşı çarkı! Başrolü Nesrin Cavadzade kaptı
23.09.2021 12:51 - Son Güncelleme: 23.09.2021 12:52
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Yasak Elma'dan sonra test köşe yaptı! Show TV'de yayınlanacak Üç Kuruşu dizisinin kadrosu belli oluyor. Geçen Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sonunda kararını verdi. Bilindiği üzere Üç Kuruş başrolü için Hazal Subaşı düşünülüyordu. Ancak Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha sona erdirdi.


Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Projeye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı. Kuliste konuşulan son iddialara göre Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor. Yine kuliste konuşulanlara göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması bekleniyordu. Ancak son gelişmeler büyük bir ters köşe yapıldığını gösteriyor.
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