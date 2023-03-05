Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali herkesi şaşırttı

Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'siydi büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Şebnem Ceceli'nin son halini görenler şaşkın... Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde tekrarları bile oldukça izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi. Zaman zaman sinir krizleri geçiren, 'bıktım hepinizden', 'varoş varoş kavgalar', 'cehennem burası' gibi isyanlarıyla akıllarda kalan Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Şebnem Ceceli şimdilerde bambaşka biri ve Buse Varol'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor.