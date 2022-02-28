''Yalı savaşı'' Feryal Gülman ile eski eşi Kemal Gülman yine davalık oldu! Sosyetik güzelden ünlü işadamını çıldırtan hareket

Feryal Gülman, kocasının kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürüp zina suçuyla boşanma davası açmıştı.







Mahkeme, Kemal Gülman'ın 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.







Feryal Hanım, bu ceza sonrası "60 milyon lira hâkimin kendisine verdiği ceza. Normalde karı-koca olarak mal paylaşımına gideceğiz. Ayrı davalarımız var" demişti.







8 yıllık davaları sonuçlanan ikili, resmen bağlarını koparsa da aralarındaki kriz bitmedi.







Boşanma davasının ardından Feryal Gülman, Bebek'teki yalının kendisinde kaldığını söyleyerek, yalıyı satmayı düşündüğünü dile getirmişti.







Birçok diziye ev sahipliği yapan ve şöhreti Ortadoğu'ya kadar ulaşan yalı savaşında taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi.







Feryal Hanım'ın daha önce 320 Milyon TL'ye satmaya çalıştığı yalı için Kemal Gülman konuyu yargıya taşıyarak satışı durdurmuştu.







İddiaya göre Feryal Gülman, bu sefer de usülsüz olarak yalıyı değerinin altında hisse senedi ile 3. kişiye devrederek satmaya çalıştı.







Sosyetik güzelin bu hareketini duyan Kemal Gülman'ın avukatı İsmet Koçak, harekete geçti.





Koçak, konuyu bir kez daha yargıya taşıyarak Feryal Gülman'ın yalıyı usülsüz ve TTK amir hükümlerine aykırı satmaya çalıştığı konusunda adli makamlara başvurdu.







Bakalım yalı savaşında son gülen kim olacak?

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