Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndan, Orhan ve İfakat arasında bir gizli ilişki olduğu ortaya çıkmış ve izleyici büyük bir şok yaşamıştı. O yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.