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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı!
03.03.2023 13:42 - Son Güncelleme: 03.03.2023 13:42

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Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndan, Orhan ve İfakat arasında bir gizli ilişki olduğu ortaya çıkmış ve izleyici büyük bir şok yaşamıştı. O yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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Yalı Çapkını'nda Orhan ile İfakat arasındaki yasak aşk izleyiciyi büyük bir şoka uğratmıştı.Kitaba göre, Orhan ve İfakat gençliklerinde büyük bir aşk yaşadılar. Ancak Orhan'ın ağabeyi İfakat'a aşık olunca gençlik aşkları da yarım kaldı.Yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu merak ediyor. İşte Gülçin Santırcıoğlu ve biricik eşi Utku Başyacızı...

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