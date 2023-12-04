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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 15:02 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 15:26

Xorto - Yakışıklı Güvenlik kavga videosu izle!

Sosyal medya fenomenleri ''Yakışıklı Güvenlik'' kullanıcı adıyla yayın yapan Muhammet Sürmeli ile "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın hayran buluşmasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. TikTok fenomenleri Xorto ve Yakışıklı Güvenlik kavga olayına dair görüntüler ortaya çıktı. İşte Esenyurt'ta vuku bulan fenomen buluşmasındaki bıçaklı kavga...

Esenyurt'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın hayran buluşmasında bıçaklı kavga çıktı.

Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı.


Fotoğrafta: Muhammet Sürmeli (Yakışıklı güvenlik)

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı.


Fotoğrafta: "Xorto" Burak Taşkıran

3 GÖZALTI
Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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