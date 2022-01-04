Velayet bitti, nispet başladı! Özcan Deniz yeni sevgilisiyle sosyal medyayı salladı! Feyza Aktan ise süper minisiyle yürek hoplattı

Özcan Deniz yeni sevgilisiyle sosyal medyayı salladı! Feyza Aktan ise süper minisiyle yürek hoplattı. Bir süre önce olaylı boşanmalarıyla gündeme gelen Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki velayet davasında geçen hafta yeni bir gelişme yaşanmıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağlamıştı. Velayet davası uzun süre gündemde yer edinirken Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar ile paylaşım yaparak dikkat çekmişti. Deniz'in ardından dikkat çeken bir paylaşımda Feyza Aktan'dan geldi. Aktan süper minili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...