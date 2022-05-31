Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası! Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin arasını açmıştı 28 yıl önce biten hayatı tam bir trajedi
Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası! Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin arasını açmıştı, Uzay Heparı'nın 28 yıl önce biten hayatı tam bir trajedi... Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'nun 25 yıl boyunca küs kalmasına neden olan, aşk ilişkileri ve evliliğiyle de hala zaman zaman gündeme gelen Uzay Heparı'nın kim olduğu merak ediliyor. 1994 yılında kaybettiğimiz sanatçının hayat hikayesi, biraz üzücü ve çokça trajik. Ama en çok da imzasını attığı besteler, aranje ettiği şarkıları dinlerken anıyoruz onu. Ölmeden önce eşinin hamile olduğunu öğrenen Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat Heparı babasının birebir aynısı. Üstelik onu ekranlardan da tanıyoruz...
Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası! Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin arasını açmıştı, Uzay Heparı'nın 28 yıl önce biten hayatı tam bir trajedi...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 1991 yılında İzmir'de bulunan bir pavyonda şarkı söylerken, Sezen Aksu tarafından keşfedildi.
Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi pavyon şarkıcılığından kurtarıp, kendi vokali yapmak için İstanbul'a getirdi ve Yıldız Tilbe, bir anda şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Aksu, Yıldız Tilbe'nın hayatında yaratacağı yıkımdan bihaberdi...
Sezen Aksu o dönem, yakışıklı müzik yapımcısı Uzay Hepari ile aşk yaşıyordu. Hepari, Zuhal Olcay, Aşkın Nur Yengi, Sertap Erener ve Levent Yüksel gibi birçok büyük sanatçıyla çalışan, başarılı bir müzik insanıydı.
Sezen Aksu, 1992 yılında hayatının belki de en acı olayını yaşadı. Aksu, bir gece sevgilisi Uzay Hepari ve şöhrete kavuşturduğu Yıldız tilbe'yi birlikte bastı... Büyük bir şok geçiren Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi vokalistliğinden çıkararak, evinden kovdu ve uzun bir süre kendine gelemedi... Yıldız Tilbe ise Uzay Hepari ile basılmadığını, olayı Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia etti.