Uzay Heparı’nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası! Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin arasını açmıştı 28 yıl önce biten hayatı tam bir trajedi

Sezen Aksu, 1992 yılında hayatının belki de en acı olayını yaşadı. Aksu, bir gece sevgilisi Uzay Hepari ve şöhrete kavuşturduğu Yıldız tilbe'yi birlikte bastı... Büyük bir şok geçiren Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi vokalistliğinden çıkararak, evinden kovdu ve uzun bir süre kendine gelemedi... Yıldız Tilbe ise Uzay Hepari ile basılmadığını, olayı Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia etti.