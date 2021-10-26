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Usta oyuncu Mahir Günşiray’ın oğlunu görenler şaştı kaldı! Oda ünlüymüş…

Usta oyuncu Mahir Günşiray’ın oğlunu görenler şaştı kaldı! Oda ünlüymüş…
26.10.2021 00:56 - Son Güncelleme: 26.10.2021 01:04
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atv ekranlarının yeni fenomeni Kalp Yarası. Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi yeni kuşak isimlerin yanı sıra, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları da bulunduran Kalp Yarası, pazartesi akşamları reytinglerin zirvesinde. Dizi de Sancakzade konağının lideri Adnan Sancakzade'ye hayat veren Mahir Günşiray'ın hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar oğlunun ve gelinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Mahir Günşiray'ın oğlu...

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