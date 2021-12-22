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Usta oyuncu Bedia Ener'den yıllar sonra gelen ‘Yaprak Dökümü’ itirafları

Usta oyuncu Bedia Ener'den yıllar sonra gelen ‘Yaprak Dökümü’ itirafları
22.12.2021 18:12

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Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterine hayat vermiş olan Bedia Ener, katıldığı televizyon programında diziyle ilgili itiraflarda bulundu. Bedia Ener, Yaprak Dökümü dizisinin iki başrolü Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile ilgili, ‘’Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu. Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur." dedi.

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