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Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!
24.01.2022 17:43 - Son Güncelleme: 24.01.2022 17:44

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Usta oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Artuk Bey karakteriyle hafızalara kazınan Ayberk Pekcan, yaşamını yitirdi. Ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

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AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'te Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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