RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlü oyuncu Filiz Akın lüks evinden paylaştı! Sosyal medya evini konuştu

Ünlü oyuncu Filiz Akın lüks evinden paylaştı! Sosyal medya evini konuştu
03.04.2023 18:56 - Son Güncelleme: 03.04.2023 18:59

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak Akın kariyeri boyunca; Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Tarık Akan, Kadir İnanır, Kartal Tibet gibi jönlerle başrolü paylaştı. Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten oğlu İlker İnanoğlu'nu dünyaya getiren Akın; performansı, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımında lüks ve zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. Türkan Şoray da arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...

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