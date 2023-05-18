Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi yeni halini görenler: ''Çıkaramadım'' Eda Ece ve Berk Oktay'la oynadığı o dizide yıldızı parlamıştı!

Ünlü oyuncu artık bambaşka biri! Yeni halini gören 'Çıkaramadım' diyor! Bundan 7 yıl önce İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer cinsiyetini değiştirdi. Bununla da kalmayarak adını Atlas Karan Tumluer yaptı. Radikal bir karara imza atan oyuncu şimdilerde sessiz bir yaşam sürüyor. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisi ise halen tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte genç oyuncunun son hali...

Herkes onu İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle hatırlıyor. oyuncu Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirdi. Tumluer, artık Atlas Karan Tumluer adını kullanıyor. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu bambaşka biri oldu. Televizyonu bırakan oyuncu tiyatroya devam ediyor. Sosyal medyada zaman zaman oynadığı oyunla ilgili paylaşımlar da yapıyor.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

Tumluer'in son hali dikkat çekti. Ünlü oyuncuya 'Resmen bambaşka biri olmuş. Aybike gitmiş Atlas gelmiş cidden. Merhaba ben Atlas Karan :)' ,'Böyle bir değişim imkansız, bu nasıl oldu?' 'Çıkaramadım' şeklinde yorumlar yapıldı.

Aybike Esin İlişki Durumu Karışık, Her Şey Yolunda Merkez ve Ah Neriman gibi dizilerde rol almıştı.