Ünlü oyuncu Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimleri var. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın zorla evlendirilmesi şu sıralar dizinin ana teması gibi. Peki dizinin Nursema'sının gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Ceren Yalazoğlu Karakoç olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.