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Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi görüntülendi! İşte Acun'un doktor kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi görüntülendi! İşte Acun'un doktor kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı...
10.03.2023 15:43 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:44

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TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Son olarak Survivor sunuculuğunu üstenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı...

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