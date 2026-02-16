PODCAST CANLI YAYIN
Ufuk Özkan’dan ''Yoğun bakım'' iddialarına videolu yanıt: Organ bağışçısıyla buluştu

Ufuk Özkan’dan ''Yoğun bakım'' iddialarına videolu yanıt: Organ bağışçısıyla buluştu

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası hakkında çıkan "yoğun bakım" iddialarını yalanlayarak, hastanede annesine organ nakli yapan bir gençle bir araya gelip organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Ufuk Özkan, yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yalanlayarak, kendisinden cesaret alıp annesine organ nakli yapan bir gençle bir araya geldi. Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, bu buluşma aracılığıyla organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Görüşme ve Gelişmeler

  • Asılsız İddialar: Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan "Ufuk Özkan yoğun bakıma kaldırıldı" haberlerinin doğru olmadığı tescillendi.

  • Cesaret Veren Paylaşımlar: Organ nakli süreci yaşayan gencin, "Korkuyordum, videolarınızı izledim ve cesaret buldum" ifadesi duygusal anlara neden oldu.

  • Toplumsal Farkındalık: Ünlü oyuncu, kendi tedavi sürecini şeffaf bir şekilde paylaşarak başkalarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Ufuk Özkan yoğun bakımda mı?

Hayır, Ufuk Özkan yoğun bakımda olduğu iddialarını bizzat yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştığı video ile kanıtladı.

Ufuk Özkan neden organ nakli oldu?

Ünlü oyuncu, karaciğer yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz haftalarda başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ne hakkındaydı?

Özkan, kendi videolarından cesaret alarak annesine organını bağışlayan genç bir donörle buluştuğu anları paylaşarak organ bağışının önemini vurguladı.

Bunlar da Var

Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle