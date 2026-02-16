Ufuk Özkan’dan ''Yoğun bakım'' iddialarına videolu yanıt: Organ bağışçısıyla buluştu

Ufuk Özkan, yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yalanlayarak, kendisinden cesaret alıp annesine organ nakli yapan bir gençle bir araya geldi. Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, bu buluşma aracılığıyla organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Görüşme ve Gelişmeler

Asılsız İddialar: Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan "Ufuk Özkan yoğun bakıma kaldırıldı" haberlerinin doğru olmadığı tescillendi.

Cesaret Veren Paylaşımlar: Organ nakli süreci yaşayan gencin, "Korkuyordum, videolarınızı izledim ve cesaret buldum" ifadesi duygusal anlara neden oldu.

Toplumsal Farkındalık: Ünlü oyuncu, kendi tedavi sürecini şeffaf bir şekilde paylaşarak başkalarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Ufuk Özkan yoğun bakımda mı?

Hayır, Ufuk Özkan yoğun bakımda olduğu iddialarını bizzat yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştığı video ile kanıtladı.

Ufuk Özkan neden organ nakli oldu?

Ünlü oyuncu, karaciğer yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz haftalarda başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.

Ufuk Özkan'ın son paylaşımı ne hakkındaydı?

Özkan, kendi videolarından cesaret alarak annesine organını bağışlayan genç bir donörle buluştuğu anları paylaşarak organ bağışının önemini vurguladı.