Alişan’ın "İlk göz ağrısı" 5 yaşında!

Ünlü şarkıcı Alişan, 5 yaşına giren ilk göz ağrısı Burak için sosyal medya hesabından nostaljik bir klip paylaştı. Takipçilerini 2019 yılına götüren o görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

