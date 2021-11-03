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Haberler Magazin Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra sözel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü oyuncu iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...

03.11.2021 20:19 - Son Güncelleme: 04.11.2021 17:04
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzede, Bahar karakterini canlandırdığı Üç Kuruş dizisiyle ekranlara döndü.

Oyunculuk performansının yanı sıra Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine ilgi odağı oldu.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Sosyal medya kullanıcıları, beğeni yağmuruna tuttukları Cavadzade için "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

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