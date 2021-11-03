Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade yatak pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Gökhan Alkan’ın biricik aşkı kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzede, Bahar karakterini canlandırdığı Üç Kuruş dizisiyle ekranlara döndü.

Oyunculuk performansının yanı sıra Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.