Twitch Didem Şener olayı nedir? 'Kist ameliyatı olacağım' yalanıyla para toplayıp meme büyütme operasyonu yaptırdı

Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.





KİST AMELİYATI OLACAĞIM

Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.





Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.





'YAPTIĞIM DOĞRU DEĞİLDİ'

Hürriyet'te yer alan habere göre, ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek "O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.

Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.





YAPTIĞIM ŞEY DOĞRU MU HAYIR, DEĞİL

Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.





Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım" dedi.





15 MİLYON GÜNLÜK İZLEYİCİ

Twitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu.





Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch'te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.





Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz 2020'de açıklanan rakamlara göre, Twitch'in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var. Yayıncıların videoları günlük 15 milyon kez izleniyor. Aylık kullanıcı sayısı ise 140 milyon kişi.

TWİTCH FAKE BİT OLAYININ DETAYLARI

İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.

Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.