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Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na Ebru Gündeş’ten 1 milyon TL destek

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na Ebru Gündeş’ten 1 milyon TL destek
16.02.2023 10:30 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:31

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Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan yayında Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL, Kalyon Holding 950 milyon TL, Halkbank 7 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. 7'den 70'e her kesimden gelen bağışlar sonucu 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak gerçekleşirken, gönderilen SMS sayısı ise 9 milyon 10 bin adet oldu.

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