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Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın biricik oğulları! Arka Sokakların başrolü...

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın biricik oğulları! Arka Sokakların başrolü...
12.01.2023 00:02 - Son Güncelleme: 12.01.2023 00:15

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Babası Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1969 yapımı Yumurcak filminde annesi Filiz Akın'la objektif karşısına geçen İlker İnanoğlu, küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu'yla da kuzen olan ünlü oyuncu son olarak Arka Sokaklar dizisinde Engin karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Çocukluğundan bu yana ekran önünde olan İnanoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. "İlker İnanoğlu kaç yaşında sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Filiz Akın'ın biricik oğlu kaç yaşındaymış...

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