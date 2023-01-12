Haberler Magazin Videoları MasterChef Metin Yavuz bakın aslen nereli çıktı!

MasterChef Metin Yavuz bakın aslen nereli çıktı!

MasterChef Metin Yavuz bakın aslen nereli çıktı!
12.01.2023 09:14 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:15

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:46
Yalı Çapkını 17. bölüm 2....
Magazin 00:58
Kısmetse Olur'un eski...
Magazin 00:25
Hande Erçel'den annesiyle...
Magazin 00:24
Burak Çelik’in eski eşini...
Magazin 02:59
İşte Masterchef 2022...
Magazin 00:54
Aylar süren MasterChef...
Magazin 10:18
Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm...
Magazin 04:59
Yeşilçam'ın efsane ismi Erol...
Magazin 01:17
Sinan Akçıl’dan aşk sözleri
Magazin 00:41
Tatlıses'in kızı Dilan'dan...
Magazin 00:33
Gülcan Arslan erkek...
Magazin 00:20
Ebru Polat yatak odasından...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2022 sezonunda mücadeleyi finale taşıyan Metin Yavuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlanan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan MasterChef Metin'in özellikle memleketi merak edildi. 24 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında "MasterChef Metin nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Metin Yavuz'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Metin Yavuz'un memleketi...

Magazin Videoları

METİN YAVUZ

Bolu Mengenli

MasterChef Metin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Metin Yavuz’un memleketi...

SON DAKİKA