MasterChef Metin Yavuz bakın aslen nereli çıktı!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2022 sezonunda mücadeleyi finale taşıyan Metin Yavuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlanan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan MasterChef Metin'in özellikle memleketi merak edildi. 24 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında "MasterChef Metin nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Metin Yavuz'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Metin Yavuz'un memleketi...