Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın bikinili pozları ortalığı yıktı geçti! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü isim, fotoğraflarına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu. İddialı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Ünal'ın pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. İşte Yağmur Ünal'ın o pozları…