Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketinin ardından Türk milleti el ele verip yaraları sarmaya çalışırken sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar ise vatandaşları çileden çıkardı. Son olarak AFAD çadırlarının önünde video çeken Tuğba Özay'ın görüntüleri tepkilerin odağında yer aldı. "Çadır yok" diyen Özay'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hep oyun, operasyon peşinde" derken bir başkası "Kamerayı alan şov yapmaya başlıyor" dedi.