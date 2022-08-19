Tuğba Altıntop siyah bikinisiyle peş peşe paylaştı! Sosyal medya alev aldı…

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, kısa sürede adını geniş kitlelere duyururken aynı yıl Rafet El Roman ile nikah massına oturdu. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olan Altıntop, olaylı boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altıntop, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatil için Bodrum'a giden ünlü isim, siyah bikinili pozlarını Instagram'da yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımlara kızı Su El Roman'da kayıtsız kalamadı. Öte yandan Tuğba Altıntop'un son hali ağızları açık bıraktı. İşte Tuğba Altıntop'un o pozları...