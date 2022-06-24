Haberler Magazin Videoları Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı
24.06.2022 17:11

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Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı Tuba... Konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt veren Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile yeniden aşk yaşamasına dair bakın neler söyledi.

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Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen'in BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Ünsal, evli Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla ilgili sorulan bir soruya da ağlayarak cevap verdi.

SEVGİLİSİNİN EŞİYLE KAVGA ETMİŞTİ
Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir mekanda karşılaşan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve taraflar davalık olmuştu. Ünsal, olayların ardından ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.

"KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM"
Programda bu konuyla ilgili soru sorulan Ünsal, pas hakkını kullanmak yerine cevap vermeyi tercih etti. "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

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