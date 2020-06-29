Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

29.06.2020 13:25

2017 yılında dünya evine giren Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz yıl baba oldu. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz'dan 8 milyon TL'ye havuzlu villa almıştı. Sayışman bu kez de hem kendisi hem de eşi için 3 milyon TL'lik yatırımı ile dikkat çekti. Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında 2 motosikleti bulunan Tolgahan Sayışman, 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.