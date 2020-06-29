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Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

2017 yılında dünya evine giren Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz yıl baba oldu. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz'dan 8 milyon TL'ye havuzlu villa almıştı. Sayışman bu kez de hem kendisi hem de eşi için 3 milyon TL'lik yatırımı ile dikkat çekti. Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında 2 motosikleti bulunan Tolgahan Sayışman, 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.

29.06.2020 11:11 - Son Güncelleme: 29.06.2020 11:11
Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan Tolgahan Sayışman, hem kendisi hem de eşi için kesenin ağzını açtı. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan 'ETA' (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı. Tolgahan Sayışman'ın, Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında 2 motosiklet var. İşte başta Tolgahan Sayışman olmak üzere ünlülerin pahalı oyuncakları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

KIVANÇ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ, 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 milyon 575 bin TL oldu.

Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

150 bin TL indirim yapılan araç, Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Ünlü oyuncunun, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracı kendi zevkine göre dizayn ettiği için daha yüksek fiyata satışa çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

KIVANÇ TATLITUĞ'UN FERRARİ'Sİ

Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...
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