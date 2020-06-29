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Tolgahan Sayışman'dan 3 milyon liralık yatırım! Hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için...

2017 yılında dünya evine giren Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz yıl baba oldu. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz'dan 8 milyon TL'ye havuzlu villa almıştı. Sayışman bu kez de hem kendisi hem de eşi için 3 milyon TL'lik yatırımı ile dikkat çekti. Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında 2 motosikleti bulunan Tolgahan Sayışman, 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.

29.06.2020 11:11 - Son Güncelleme: 29.06.2020 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





